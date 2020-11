Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat Bundesfamilienministerin Giffey aufgefordert, ihr Amt niederzulegen, falls ihr der Doktortitel aberkannt werden sollte.

Sie gehe davon aus, dass die SPD hier nicht mit zweierlei Maß messe, sagte Kramp-Karrenbauer bei einer Veranstaltung der "Augsburger Allgemeinen".



Die Freie Universität Berlin hatte gestern Abend angekündigt, die Doktorarbeit erneut auf mögliche Plagiate zu prüfen. Giffey hatte bereits in der vergangenen Woche erklärt, dass sie ihren Doktortitel nicht mehr führen wird. Weitere Konsequenzen lehnte sie ab. Auch an ihrer Kandidatur für den Berliner SPD-Landesvorsitz nächste Woche will sie festhalten.

