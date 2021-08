Gegen Unions-Kanzlerkandidat Laschet gibt es weitere Plagiatsvorwürfe.

Der Wiener Medienwissenschaftler Stefan Weber fand in Laschets Buch "Die Aufsteigerrepublik" eine längere Passage, die "auffällig mit einem Text des Politologen Hans Maier" übereinstimme. Weber schrieb in seinem Blog: "Herr Laschet hat nun doch ein Problem". Der CDU-Chef müsse "rasch beantworten", wie es "zu dieser zweiten Stelle kam". Kurz nach Bekanntwerden erster Stellen hatte Weber nach einer Prüfung mit einer Spezialsoftware Laschet noch entlastet: Er habe "keine einzige Stelle gefunden, die ich als Plagiatsfragment bezeichnen würde". Weber hatte die Übernahmen der Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock öffentlich gemacht.

"Prüfung dauert an"

Die ersten Plagiatsvorwürfe gegen Laschet waren durch den Autor Karsten Weitzenegger bekannt geworden, der vom bekannten Plagiatsjäger Martin Heidingsfelder auf die mutmaßliche Übernahme von Textpassagen Weitzeneggers aufmerksam gemacht worden war. Laschet räumte daraufhin Fehler ein und kündigte an, eine Prüfung des gesamten Buches zu veranlassen. Diese Prüfung dauert nach Angaben eines Sprechers des Kanzlerkandidaten an.



Erst am Montag hatte Heidingsfelder im Deutschlandfunk gesagt, Laschet sei "noch viele Antworten offen geblieben". Der nordrhein-westfälische habe von ihm entsprechend einen umfangreichen Fragenkatalog bekommen, den müsse dieser nun abarbeiten. Wenn in dieser Woche nichts komme, werde er bei Laschet nachhaken.

