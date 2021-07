Nach den Plagiatsvorwürfen gegen Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock hat Ex-Familienministerin Giffey den Umgang mit Politikern kritisiert.

Hier werde deutlich, dass es in Deutschland einen Automatismus gebe, sagte die SPD-Politikerin der "Bild am Sonntag". Es müsse sich nur einer finden, der einen Plagiatsvorwurf erhebe, schon werde die Person komplett infrage gestellt und damit beschädigt. Giffey war jüngst wegen eines Plagiats von ihrem Amt zurückgetreten, ist aber Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Berliner Abgeordnetenhauswahl im Herbst. Giffey weiter, es stelle sich die Frage, wie mit jenen umgegangen werde, die ihr Leben, ihre Kraft, ihre Nerven, ihre ganze Arbeit für ein politisches Amt zur Verfügung stellten. Wenn jemand, der sich politisch engagiere, Freiwild sei für jede Form des Angriffs, der Diffamierung und der rücksichtslosen Hetze, sei das eine Gefahr für die Demokratie. Zudem beklagte Giffey einen härteren Umgang mit Frauen in der Politik als mit Männern.



Der österreichische Medienwissenschaftler Stefan Weber konnte bislang an mehrere identische Stellen zwischen Formulierungen in Baerbocks Buch und anderen Veröffentlichungen nachweisen. Erst gestern wurden Passagen bekannt, die Baerbock offenbar von ihrem Parteifreund und Ex-Außenminister Fischer aus einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" übernommen hatte. Auch von ihrem Parteifreund Trittin soll sie plagiiert haben.

