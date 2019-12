Die Innenminister der Bundesländer wollen den Abschiebestopp nach Syrien lockern. Die Minister von Union und SPD seien sich einig, die Abschiebungen gefährlicher Straftäter in das Bürgerkriegsland zu erlauben, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der schleswig-holsteinische Ressortchef Grote in Lübeck.

Der CDU-Politiker erklärte, dies solle morgen von der Innenministerkonferenz offiziell beschlossen werden. Er glaube, es wäre den Menschen hier nicht zu vermitteln, dass jemand, der schwere Straftaten begehe, dennoch den Schutzstatus des Flüchtlings habe. Irgendwann sei ein solches Recht verwirkt. Grote verwies allerdings auf praktische Probleme. So gebe es momentan in Syrien keine Ansprechpartner.

Auswärtiges Amt verweist auf Risiken in Syrien

In Syrien gibt es nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes keine Region, in die Flüchtlinge ohne Risiko zurückkehren können. In einem Anfang des Monats bekanntgewordenen Bericht heißt es, immer wieder seien Rückkehrer Repressionen ausgesetzt.