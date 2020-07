Die FDP sieht in dem angekündigten Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland eine Schwächung des Verteidigungsbündnisses Nato.

Die Entscheidung von US-Präsident Trump zerstöre funktionierende Strukturen, sagte die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Strack-Zimmermann, im Deutschlandfunk. An anderen Orten müsse bei einer Verlegung entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden. Dies verschlinge Milliarden. Zudem sei Trumps Plan ein Geschenk an Russland. Moskau könne nur Vorteile daraus ziehen, wenn sich der Westen mit sich selbst beschäftige. Strack-Zimmermann gab Trump aber in dem Punkt Recht, dass Deutschland mehr Geld für seine Verteidigung ausgeben müsse. Es sei an der Zeit, dass man mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehme.

Merz (CDU): "Kein Anlass zur Panik"

Die US-Regierung hatte bereits im Juni den Teilabzug angekündigt und dies mit den aus ihrer Sicht zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands begründet. Nach den Plänen soll gut die Hälfte der rund 12.000 betroffenen Soldaten in die USA zurückgeholt, weitere 5.600 in andere Nato-Länder verlegt werden.



Der CDU-Politiker und Kandidat für den Parteivorsitz, Merz, sagte im Deutschlandfunk, es gebe derzeit keinen Anlass zu Panik auf europäischer Seite. Man müsse sehen, ob die Truppenabzüge tatsächlich so stattfinden würden. Denn der US-Kongress müsse die Mittel für den geplanten Teilabzug bewilligen - und auch republikanische Abgeordnete hätten erhebliche Bedenken.

Roth (SPD): "Nicht in Wehklagen verfallen"

Der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Roth, äußerte sich enttäuscht über die Entscheidung der US-Regierung. Man solle aber angesichts des drohenden Teilabzugs aus Deutschland nicht in Wehklagen verfallen, sondern den Schritt der USA als Weckruf und Chance zur Stärkung unserer europäischen Souveränität begreifen, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es sei an der Zeit, dass Europa seine Rolle in der Welt stärke und auf eigenen Füßen stehe.



