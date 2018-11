Beim FC Bayern München gab es offenbar Überlegungen, aus der Bundesliga auszusteigen.

Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Demnach ließ der Chefjustiziar des Rekordmeisters durch Anwälte prüfen, ob der FC Bayern aus der Bundesliga und der Champions League aussteigen könnte und ob er seine Spieler künftig noch für die Nationalmannschaft abstellen müsste. Hintergrund sind demnach Pläne, eine neue europäische Superliga als Konkurrenz zur Champions League zu gründen. Der FC Bayern hat Überlegungen, die Bundesliga zu verlassen, dem Bericht zufolge verworfen. Eine neue Liga würde den Topklubs deutlich höhere Einnahmen ermöglichen. Ob sie tatsächlich eingeführt wird, ist derzeit offen. Laut Bayern-Justiziar Gerlinger sind die Superliga-Pläne "so weit weg wie nie", BVB-Geschäftsführer Watzke sagte, er glaube nicht, dass die Pläne schon sehr konkret seien. Allerdings hat laut "Spiegel" eine Beraterfirma im Oktober Real Madrid entsprechende Pläne vorgelegt. Es sei vorgesehen, dass 16 Topklubs eine Absichtserklärung noch diesen Monat unterzeichnen. Die neue Liga würde innerhalb privatwirtschaftlicher Strukturen an den Verbänden, damit auch an der UEFA, vorbei organisiert werden.



Der FC Bayern könnte zu einem der elf Gründungsmitglieder gehören, die mindestens 20 Jahre lang bei der europäischen Superliga dabei sind. Borussia Dortmund würde dem Bericht zufolge als einer von fünf Gästen eingeladen werden. Als Gründungsmitglieder sollen neben dem FC Bayern auch Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Juventus Turin, FC Chelsea, FC Arsenal, Paris St. Germain, Manchester City, FC Liverpool und AC Mailand vorgesehen sein. Gäste wären neben dem BVB Atletico Madrid, Olympique Marseille, Inter Mailand und AS Rom.



Der "Spiegel"-Bericht ist ein Ergebnis von Recherchen der Enthüllungsplattform Football Leaks. Die Journalisten deckten zudem auf, dass der jetzige Präsident des Weltfußballverbandes FIFA, Infantino, offenbar massiv gegen geltende Regeln verstoßen hat. Als UEFA-Generalsekretär soll er Manchester City und Paris Saint-Germain einen Verbleib in der Champions-League ermöglicht haben, obwohl die Klubs sich schwerer finanzieller Verfehlungen schuldig gemacht hatten.