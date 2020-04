In der CDU mehren sich Stimmen, Zeitplan und Finanzierung der sogenanten Grundrente zu überdenken.

Das Vorhaben sei in der bislang geplanten Form nicht realisierbar, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der Unionsfraktion im Bundestag, Weiß, dem Magazin "Focus". Zur Bewältigung der Corona-Krise werde ein riesiger Schuldenberg angehäuft. Deshalb müsse man sich nach der Pandemie in der Koalition zusammensetzen und noch einmal genauer beraten. Zuletzt hatte bereits der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Linnemann, gefordert, das von der Projekt auf Eis zu legen. Beim Koalitionspartner SPD stieß dies umgehend auf Ablehnung.



Ab kommendem Jahr sollen Bezüge von langjährigen Geringverdienern aufgebessert werden. Dies gilt jedoch nur für Rentner, die mindestens 33 Jahre an Beitragszeiten für Beschäftigung, Erziehung oder Pflege vorweisen können. Im Kabinett wurde das Vorhaben bereits beschlossen, die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat steht jedoch noch aus.