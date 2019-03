Plan für Ölbohrungen in den USA

Ein US-Gericht in Alaska hat den Versuch von Präsident Trump gestoppt, Gebiete in der Arktis sowie im Atlantik für die Ausbeutung von Bodenschätzen freizugeben. Das berichten mehrere Medien, darunter die "Washington Post" und die "New York Times".

Trump hatte per Dekret Bohrungen nach Öl und Gas in einem rund 52 Millionen Hektar großen geschützten Gebiet erlaubt. Er wollte damit eine unter seinem Vorgänger Obama erlassene Sperre aufheben. Der Präsident hat nun die Möglichkeit, den Fall vor die nächste Instanz zu bringen. Beobachter erwarten, dass letztlich der Oberste Gerichtshof wird entscheiden müssen.