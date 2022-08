Bundesbeauftragter

Sven Lehmann (Bündnis 90/Die Grünen) ist Queer-Beauftragter und parlamentarischer Staatssekretär im Familienministerium (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Lehmann sagte in Berlin, der Aktionsplan werde die Agenda für eine Politik des Respekts. In dem Entwurf werden die unterschiedlichen Vorhaben der Regierung zum Thema zusammengefasst und Vorschläge zur Umsetzung gemacht. Dabei geht es etwa um rechtliche Anerkennung, Teilhabe und Sicherheit. Das Dokument geht nun zur weiteren Abstimmung an Verbände und die Ministerien. Die Erarbeitung eines solchen Aktionsplans ist im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vereinbart. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll er noch in diesem Jahr beschlossen werden.

Vorgesehen ist unter anderem, dass der Gleichbehandlungsartikel des Grundgesetzes um ein Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität ergänzt wird. Dafür soll die Bundesregierung laut dem Entwurf des Queerbeauftragten den Dialog mit Bundestag und Bundesländern über einen entsprechenden Gesetzentwurf suchen. Für eine Grundgesetzänderung ist eine Zweidrittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.