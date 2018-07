Plan von Gesundheitsminister Spahn Wartezeiten verkürzen, Sprechstundenzahl erhöhen

Durchschnittlich 17 Mal im Jahr gehen die Menschen in Deutschland in eine Arztpraxis. Auf einen Termin warten, gehört dabei zum Alltag. Das will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ändern: Er möchte Anreize schaffen, damit Arztpraxen mehr und schneller Patienten annehmen.

Von Panajotis Gavrilis