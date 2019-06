Nur 16 Prozent des Plastikmülls in Deutschland werden für neue Produkte wiederverwendet.

Der Rest landet in Verbrennungsöfen oder wird ins Ausland verschifft, wie aus dem "Plastikatlas" hervorgeht, den der BUND und die Grünen-nahe Böll-Stiftung in Berlin vorgestellt haben. Zwar seien die offiziellen Recyclingquoten mit 45 Prozent relativ hoch. Diese bezögen sich jedoch lediglich auf die Anlieferung bei einem Recyclingunternehmen. Betrachte man dagegen die Gesamtmenge der anfallenden Kunststoffprodukte als Grundlage, ergebe sich eine deutlich geringere Quote.