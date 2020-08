Die Bundesregierung will die Industrie künftig an den Kosten für die Beseitigung von Plastik- und Verpackungsmüll in den Straßen beteiligen.

Umweltministerin Schulze, SPD, sagte in Berlin, sie wolle die Bürger entlasten und die Einwegplastik-Hersteller stärker zur Kasse bitten. Nach einer Studie des Ministeriums werden für die Reinigung des öffentlichen Raums von Einweg-Plastik und auch von Zigarettenstummeln jährlich rund 700 Millionen Euro ausgegeben. In der Summe ist auch die Leerung entsprechender Abfallbehälter enthalten. Diese Studie sei eine erste Grundlage, um ins Gespräch zu kommen und die ab nächstem Jahr geltende EU-Richtlinie umzusetzen, sagte Schulze.



Der Verband Kommunaler Unternehmen wies darauf hin, dass seit Jahren steigende Müllmengen beobachtet würden. Während der Städte- und Gemeindebund den Vorstoß begrüßte, äußerten etwa die Industrievereinigung Kunststoffverpackungen und auch der Deutsche Zigarettenverband Kritik.