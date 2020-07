Die Europäische Kommission erwartet von der geplanten Abgabe auf nicht recycelte Kunststoffabfälle für das kommende Jahr zusätzliche Einnahmen in Höhe von etwa 5,7 Milliarden Euro.

Der Betrag werde in den Gemeinschaftshaushalt fließen, sagte Haushaltskommissar Hahn in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs hatten sich auf ihrem Sondergipfel auf die neue Abgabe verständigt. Sie soll anhand des Gewichts von nicht recycelten Verpackungsabfällen aus Kunststoff berechnet werden, die in einem Mitgliedsland anfallen. Der Satz wurde auf 80 Cent pro Kilogramm angesetzt und soll den Staaten einen Anreiz geben, Abfälle zu vermeiden. Inwieweit sie die Abgabe auf die Verursacher umlegen, ist den jeweiligen Regierungen überlassen.



Die Plastikabgabe ist Teil eines Plans, mit dem der EU neue Einnahmequellen erschlossen werden sollen. Daneben sind auch ein sogenanntes CO2-Grenzausgleichs-System und eine Digitalabgabe vorgesehen.