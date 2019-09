Der Deutsche Landkreistag fordert ein sofortiges Exportverbot von Plastikmüll.

Deutschland verfüge über eine funktionierende Entsorgungsstruktur und Recyclingwirtschaft, teilte der Verband in Berlin mit. Müll, der hier in Deutschland anfalle, müsse auch hier verwertet und entsorgt werden. Dies sichere wichtige Ressourcen und vermeide lange Transportwege und Plastikmüll in den Weltmeeren.



Allein nach Malaysia hat Deutschland den Angaben des Verbands zufolge im vergangenen Jahr mehr als 100.000 Tonnen Plastikmüll verschifft. Außerdem sei Müll nach Indonesien, Thailand und Vietnam gebracht worden. In der Statistik gelten diese exportierten Abfälle als recycelt.