Das Europäische Parlament entscheidet heute in Straßburg über ein Verbot von Wegwerf-Artikeln aus Plastik.

Es könnte Produkte wie Trinkhalme, Wattestäbchen und Einweggeschirr betreffen. Die Entscheidung der Abgeordneten in Straßburg soll Grundlage für entsprechende Verhandlungen mit den EU-Mitgliedsstaaten sein. Die Kommission in Brüssel hatte schon im Mai einen Vorschlag vorgelegt. Ziel ist es, den Plastikmüll in den Ozeanen zu verringern.