In Kanada hat die Regierung strengere Maßnahmen gegen Plastikmüll angekündigt.

Umweltminister Wilkinson teilte in der Hauptstadt Ottawa mit, bis Ende kommenden Jahres würden Tüten, Strohhalme, Rührstäbchen, Sixpack-Ringe, Besteck aus Plastik sowie Behälter aus Styropor verboten. Dies sei Teil des umfassenden Plans, bis 2030 gar keinen Plastikmüll mehr zu produzieren. Weiter hieß es, in Kanada würden bislang jedes Jahr drei Millionen Tonnen Plastik weggeworfen, von denen nur neun Prozent recycelt würden. Das Material gelange dann oft in die Natur und schade unter anderem der Tier- und Pflanzenwelt in den Meeren.



Die Eindämmung von Plastikmüll war ein Wahlversprechen von Premierminister Trudeau aus dem Jahr 2019.

