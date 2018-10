Das vom Europäischen Parlament geplante Verbot von Wegwerf-Artikeln aus Plastik wird nach Ansicht des Verbands der deutschen Kunststofferzeuger das Müllproblem in Europa nicht lösen.

Die Thematik sei deutlich komplizierter als das Verbot von Trinkhalmen, sagte Hauptgeschäftsführer Baunemann im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er verwies auf Pobleme beim Recyceln von Verpackungen aus verschiedenen Kunststoffen, für die es seiner Ansicht nach noch keine vernünftigen Alternativen gibt. Baunemann betonte weiter, dass sich die Müllberge ohne den Verbraucher nicht reduzieren ließen. Wichtig sei ein verantwortungsvoller Umgang mit Kunststoffen. Als Beispiel nannte der Lobbyist den Verzicht auf Einweg-Kaffeebecher. Er habe immer einen eigenen Becher dabei.



Der Bundesvorsitzende der Grünen, Habeck forderte insgesamt eine massive Reduzierung des Plastikkonsums. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, von 2030 an sollten alle in der EU gebrauchten Kunststoffprodukte wiederverwendbar oder komplett abbaubar sein oder kosteneffizient recycelt werden können.



Das Europäische Parlament entscheidet heute über das Verbot von Einwegprodukten wie Trinkhalme, Wattestäbchen und Plastikgeschirr. Die Entscheidung der Abgeordneten in Straßburg soll Grundlage für entsprechende Verhandlungen mit den EU-Mitgliedstaaten sein. Die Kommission in Brüssel hatte schon im Mai einen Vorschlag vorgelegt.