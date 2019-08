Bundesentwicklungminister Müller sieht den geplanten Ausfuhrstopp für Plastikmüll in Australien als Vorbild für Europa.

Der CSU-Politiker sagte in Berlin, die EU sollte ähnlich handeln. Schließlich sei jede Wohlstandsgesellschaft selbst für ihren Müll verantwortlich. Die Entwicklungsländer dürften nicht länger die Abfallhalde Europas sein.



Bisher werden in Australien 80 Prozent des wiederverwertbaren Mülls in asiatische Häfen gebracht - etwa nach Malaysia. Dort wächst aber der Widerstand, weil der Abfall - der auch aus Ländern wie Deutschland stammt - oft auf illegalen Deponien landet. Enige Länder schicken den Müll inzwischen zurück. Die ganze Entwicklung geht darauf zurück, dass China seit 2018 keinen Plastilmüll mehr aus Industriestaaten annimmt.