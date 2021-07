Im Kampf gegen den zunehmenden Plastikmüll im Meer hat die Umweltorganisation "One Earth - One Ocean" ein solarbetriebenes Müllsammelschiff in Betrieb genommen.

Der Katamaran soll bis Oktober in der Ostsee umhertreibende Fischernetze einsammeln. Im kommenden Jahr ist dann ein Einsatz in der Bucht vor der philippinischen Hauptstadt Manila geplant, die zu den weltweit am stärksten verschmutzten Gewässern zählt, wie die Organisation erklärte. Das Schiff kann bis zu 4.000 Kilogramm Plastikmüll pro Tag aus dem Meer fischen.

