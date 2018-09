In der Bucht von San Francisco startet heute das Projekt The Ocean Clean up.

Dabei wird ein 600 Meter langer schwimmender Streifen aufs Meer gezogen, um Plastikmüll aufzufangen. Unter der Golden Gate Brücke hindurch soll das riesige Rohr in den Pazifik gebracht werden. Dort hat sich - gut 500 Kilometer vor der kalifornischen Küste - Plastik angesammelt, auf einer Fläche, die etwa vier mal so groß ist wie Deutschland.



Das Projekt soll fünf Jahre lang laufen. Alle paar Wochen soll der Abfall von Schiffen abtransportiert und später recycelt werden. Erfunden hat die Methode der 24-jährige Niederländer Boyan Slat. An seiner Aktion gibt es auch Kritik. Manche argumentieren zum Beispiel, dass viel Plastikmüll auf den Meeresboden gesunken ist. Der könne mit der Anlage nicht eingefangen werden. Umstritten ist auch, wie stark der durch den Ozean driftende Plastikvorhang die Lebenwesen im Wasser beeinträchtigen wird. Die Tiefseeökologin Melanie Bergemann vom Alfred-Wegener-Institut für Tiefsee-Forschung sagte dem Deutschlandfunk, eine Robbe komme vielleicht daran vorbei. Bei Planktonteilchen, Quallen und vielleicht auch Fischen sei aber zu bezweifeln, dass sie an der Barriere vorbeischwimmen könnten.