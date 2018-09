In der Bucht von San Francisco hat das Projekt "The Ocean Clean up" begonnen.

Es ist der Startschuss für eine Säuberungsaktion im großen Stil. Ein 600 Meter langer schwimmender Streifen wird auf das Meer gezogen, um Plastikmüll aufzufangen. Ziel ist eine Region im Pazifik, gut 500 Kilometer von der kalifornischen Küste entfernt. Dort hat sich Plastik auf einer Fläche angesammelt, die etwa vier mal so groß ist wie Deutschland ist. Das Projekt soll fünf Jahre lang laufen. Alle paar Wochen soll der Abfall von Schiffen abtransportiert und später recycelt werden. Erfunden hat die Methode der 24-jährige Niederländer Boyan Slat.