Die Bundesregierung hat ein Verbot von Plastiktüten auf den Weg gebracht.

In dem vom Kabinett in Berlin verabschiedeten Gesetzentwurf geht es in erster Linie um Tüten, die man im Supermarkt oder anderen Geschäften für Einkäufe erhält. Ausgenommen hingegen sind besonders dünne Tütchen etwa für Obst und Gemüse sowie Beutel, die nicht zur Verpackung gedacht sind, sondern beispielsweise für Müll. Passiert das Gesetz Bundestag und Bundesrat, soll es noch eine sechsmonatige Übergangsfrist geben, um Restbestände in den Läden abzubauen.