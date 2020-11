In deutschen Supermärkten dürfen ab dem Jahr 2022 keine Einkaufstüten aus Plastik mehr angeboten werden.

Ein solches Verbot beschloss der Bundestag am Abend. Nach einer Übergangsfrist von zwölf Monaten müssen die Standard-Tüten, die man üblicherweise an der Ladenkasse bekommt, aus dem Sortiment verschwinden. Ausgenommen sind besonders stabile Mehrweg-Tüten sowie die dünnen Plastikbeutel, die man etwa in der Obst- und Gemüseabteilung findet.



Grüne und Linke nannten das Vorhaben nicht ambitioniert genug. Die umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Hoffmann, meinte, der Trend zu Einwegverpackungen werde mit diesem Gesetz nicht gestoppt. AfD und FDP stimmten gegen das Vorhaben und beklagten einen ungerechtfertigten Eingriff in den Markt.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.