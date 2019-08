Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sieht das von Bundesumweltministerin Schulze geplante Verbot von Plastiktüten skeptisch.

Ständig neue Verbote machten das Leben auch nicht angenehmer, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er betonte, die Gesellschaft werde insgesamt immer sensibler; darauf reagiere auch der Handel. Schulze von der SPD will ein landesweites Verbot von Plastiktüten auf den Weg bringen. Dazu erarbeitet ihr Ministerium derzeit eine gesetzliche Regelung. Eine freiwillige Vereinbarung mit dem Handel ist ihren Angaben zufolge bereits sehr erfolgreich.



Bayern hat einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge bereits eine Initiative zum Verbot von Plastiktüten in den Bundesrat eingebracht. Demnach soll sich die Länderkammer am 20. September damit befassen.