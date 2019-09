Der Rohstoffexperte Peter Quicker hat das Plastiktüten-Verbot der Bundesregierung als Symbolpolitik kritisiert.

Die Plastiktüten machten nur einen winzigen Teil der fünf bis sechs Millionen Tonnen Kunststoffabfälle in Deutschland aus, sagte der Professor der RWTH Aachen im Deutschlandfunk. Ein Verbot werde daher nicht viel bringen.



Quicker forderte, den in Deutschland produzierten Müll auch hierzulande zu entsorgen und nicht nach Südostasien zu schicken. "Da reden wir von Produktverantwortung", sagte der Rohstoffexperte. Diese stehe seit mehr als 20 Jahren im Gesetz, doch sei nicht viel passiert. Trotz der Einführung des Dualen Systems lande mehr als die Hälfte der Verpackungen in Verbrennungsöfen, ein Teil in Südostasien und nur ein geringer Teil werde wiederverwertet.



Das Bundesumweltministerium hatte gestern ein weitgehendes Verbot von Plastiktragetaschen im Einzelhandel auf den Weg gebracht. Ganz leichte Tüten etwa für Obst und Gemüse und besonders stabile Tüten sind nicht betroffen. Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Plastiktüten-Verbot haben wir hier zusammengestellt.