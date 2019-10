Handel, Industrie und Politik haben sich beim zweiten Runden Tisch zur Vermeidung von Verpackungsmüll auf keine konkreten Ziele geeinigt.

Bundesumweltministerin Schulze zeigte sich nach dem Treffen in Berlin dennoch zufrieden. Seit dem ersten Runden Tisch zu dem Thema im Februar habe sich extrem viel bewegt. So sei zwischen Handelsunternehmen ein Wettbewerb um die besten Lösungen zur Plastikvermeidung entbrannt, lobte die Ministerin.



Auch der Einzelhandel verwies auf zahlreiche Veränderungen. So sei das Angebot unverpackten Obstes etwa stark gestiegen; auch bei der Abschaffung von Plastiktüten sei der Handel seinem Versprechen nachgekommen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Genth.



Auf einem weiteren Treffen des runden Tisches will Schulze einheitliche Standards für besser wiederverwertbare Verpackungen festlegen.