Die Band Rammstein (Jes Larsen)

Das Musikunternehmen Universal gab bekannt, dass die Marketing- und Vertriebsaktivitäten bis auf Weiteres ausgesetzt seien. Eine Unternehmenssprecherin sagte, man sei über die Vorwürfe schockiert und habe den größten Respekt vor den Frauen, die sich öffentlich geäußert hätten. Universal bringt seit Jahrzehnten die Rammstein-Alben heraus.

Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Wochen schwere Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. In zahlreichen Berichten beschrieben sie, wie junge Frauen bei Konzerten offenbar gezielt für Sex mit dem Sänger rekrutiert wurden. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft in Berlin. Die Band weist bislang alle Vorwürfe zurück.

Kulturstaatsministerin Roth forderte eine umfassende Untersuchung der Vorwürfe gegen Lindemann. Roth sagte dem "Tagesspiegel", sie werde sich entschieden dafür einsetzen, dass Starkult verbunden mit Machtmissbrauch aus der Musikbranche verschwinde.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.