Die Journalistenorganisation "Reporter ohne Grenzen" und die Linkspartei kritisieren das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum dauerhaften Verbot der Internet-Plattform "Linksunten.Indymedia".

Es sei eine Niederlage für die Pressefreiheit, sagte "Reporter ohne Grenzen"-Sprecher Rediske in Berlin. Das Gericht habe die Gelegenheit verstreichen lassen, den hohen Stellenwert der Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland zu verdeutlichen. Die innenpolitische Sprecherin der Linken-Bundestagfraktion Jelpke bezeichnete das Verfahren als Farce.



Der innenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion Middelberg begrüßte dagegen die Aufrechterhaltung des Verbots. Auf der Plattform sei immer wieder zu Gewalttaten aufgerufen worden. Das könne ein Rechtsstaat nicht dulden. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt.



Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte gestern das Verbot des Portals durch das Bundesinnenministerium bestätigt. Es wies die Klagen von fünf mutmaßlichen Mitgliedern des Betreiberteams ab.