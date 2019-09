Der Vorsitzende der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, Kagermann, hat die Politik zu mehr Tempo beim Klimaschutz aufgefordert.

Es gebe genügend Maßnahmen, die unstrittig seien. Damit könne man jetzt beginnen, sagte Kagermann der Deutschen Presse-Agentur. Er betonte, dabei müsse man aber die Verbraucher mitnehmen. Wichtig sei zudem ein Monitoring, ob die Maßnahmen auch wirkten. Die Plattform mit Kagermann an der Spitze wurde von der Bundesregierung eingesetzt. Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, will die Bundesregierung am 20. September über ein Gesamtpaket entscheiden. Als unstrittig gelten ein Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und der Elektromobilität. Diskutiert wird allerdings noch über das genaue Modell für eine CO2-Bepreisung im Verkehr und bei Gebäuden.