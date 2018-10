Die Stadt Plauen fordert ein Verbot der am kommenden Montag geplanten Demonstration der extrem rechten Partei „Der dritte Weg".

Eine Sprecherin sagte dem Deutschlandfunk, Oberbürgermeister Oberdorfer halte eine solche Versammlung an diesem Tag für falsch. Der 29. Oktober sei der Jahrestag des Beginns der Deportation von Juden aus Plauen im Jahr 1938 und darüber hinaus der Geburtstag von NS-Propagandaminister Goebbels.



Das zuständige Landratsamt des sächsischen Vogtlandkreises erklärte allerdings, man sehe keine rechtlichen Gründe, um den für Montag angemeldeten Aufmarsch zu verbieten. Der in mehreren Bundesländern aktive und vom Verfassungsschutz beobachtete „Dritte Weg" unterhält in Plauen ein Parteibüro. Eine Initiative in der Stadt plant eine Gegenkundgebung. Eine Gedenkveranstaltung mit Schülern am Bahnhof Plauen zur Erinnerung an die Deportationen wurde dagegen aus Sicherheitsgründen abgesagt.