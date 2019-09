Thomas Cook ist das erste große Opfer des Brexits. Zwar steckt der britische Reisekonzern schon seit Jahren bis zum Hals in Schwierigkeiten. Doch die Unsicherheit über den EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen dürfte dem ältesten Reiseunternehmen der Welt am Ende den Rest gegeben haben.

Eigentlich war das 900 Millionen Pfund schwere Rettungspaket für Thomas Cook schon geschnürt, aber die Banken forderten auf einmal zusätzliche Sicherheiten. Mit gutem Grund: das schwache Pfund hielt zuletzt immer mehr Briten von Reisen ab. Je niedriger der Wert des Pfunds, desto teurer die Reise. Im Gegensatz etwa zum Konkurrenten TUI bediente Cook eher das untere bis mittlere Preissegment, in dem das Geld bei den Reisenden nicht so locker sitzt.

Weiter Brexit-Pleiten könnten folgen

Den kalten Brexit, eine mit Sicherheit danach noch kraftlosere britische Währung und die schwindende Kaufkraft der Kunden vor Augen, haben die Banken die Notbremse gezogen. Aus ihrer Logik heraus völlig zu Recht. Doch haben sie damit vor aller Welt die erste spektakuläre Brexit-Pleite produziert, der noch viele weitere folgen könnten.

Denn das Szenario wird wie in jeder Krise sein: Die wirtschaftlich starken Unternehmen werden überleben, die ohnehin schon schwachen nicht. Und schwach war Cook: Den Billigairlines hatte das Unternehmen seit Jahren nichts entgegenzusetzen. Im Konkurrenzkampf mit den Online-Anbietern fehlten zündende Ideen, ironischerweise obwohl Cook doch selbst aus einer solchen Idee heraus entstanden war: der Erfindung der Pauschalreise.

Warnung vor wirtschaftlichen Erdbeben

Zu lernen ist aus dem Fall Thomas Cook, dass der drohende kalte Brexit die Kraft hat, Unternehmen, die sich in einer schwierigen Lage befinden, endgültig ins Straucheln zu bringen. Da ist auch an andere Branchen zu denken, etwa an Zulieferer und Hersteller, die mitten hinein in die ungewisse Zukunft der Autoindustrie gehen. Nicht von ungefähr warnen die europäischen Autobauer heute in einer seltenen gemeinsamen Erklärung im Fall eines No-Deal-Brexits am 31. Oktober vor einem wirtschaftlichen "Erdbeben".

