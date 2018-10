Angesichts des stockenden Friedensprozesses hat die Palästinenserführung erneut beschlossen, Israel die Anerkennung als Staat zu entziehen.

Außerdem wolle man die Zusammenarbeit in Sicherheits- und Wirtschaftsfragen beenden, entschied der Zentralrat der Palästinensischen Befreiungsorganisation in Ramallah. Der Beschluss gelte, bis Israel einen Staat Palästina anerkenne. Eine gleichlautende Entscheidung hatte der PLO-Zentralrat bereits im Januar getroffen.



Das Gremium kritisierte unter anderem, dass Israel seinen Verpflichtungen aus den Friedensverträgen von Oslo nicht nachkomme. Verwiesen wurde in diesem Zusammenhang auf den fortdauernden israelischen Siedlungsbau im Westjordanland und in Ost-Jerusalem.