Am 77. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 wird in Berlin an den Widerstand gegen das NS-Regime erinnert.

Vertreter aus Politik und Gesellschaft versammeln sich dazu am Mittag in der Gedenkstätte Plötzensee. Dort sollen Kränze niedergelegt werden. Bundesarbeitsminister Heil wird eine Ansprache halten, Berlins Regierender Bürgermeister Müller spricht ein Grußwort. Am Nachmittag legen dann Rekruten der Bundeswehr im Bendlerblock ihr feierliches Gelöbnis ab. An der Vereidigung der jungen Soldaten nimmt unter anderem Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer teil.



Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg vergeblich versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten und den Krieg zu beenden. Stauffenberg und drei Mitverschwörer wurden noch am Abend des Attentats im Innenhof des Bendlerblocks erschossen.

