Bundesarbeitsminister Heil hat in Berlin an das gescheiterte Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 erinnert.

Bei einer Feierstunde in der Gedenstätte Plötzensee sagte Heil, die Frauen und Männer der Widerstandbewegung seien auch heute noch Vorbilder. Denn sie hätten trotz unterschiedlicher politischer und weltanschaulicher Motive die Kraft gehabt, sich auf das Gemeinsame zu besinnen. Berlins Regierender Bürgermeister Müller betonte, der Versuch von Attentat und Aufstand sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zurück zu Freiheit und Selbstachtung gewesen. Auch heute seien Wachsamkeit und Wehrhaftigkeit notwendig, um Freiheit und Demokratie zu sichern.



Vor 77 Jahren hatten Wehrmachtsoffiziere um Graf von Stauffenberg vergeblich versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten und den Krieg zu beenden. Stauffenberg und drei Mitverschwörer wurden noch am Abend des Attentats im Bendlerblock erschossen.

