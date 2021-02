Plötzlich Pflegefall Was Angehörige tun können

In Deutschland gibt es 4,1 Millionen Pflegefälle. Davon werden 2,3 Millionen überwiegend durch Angehörige gepflegt. Die wenigsten konnten sich auf so eine Situation in Ruhe vorbereiten. Denn wer zum Beispiel im hohen Alter als Notfall ins Krankenhaus muss, wird nicht unbedingt wieder topfit entlassen.

Von Bernd Debus

