Mit etwas Glück können unsere Zuhörer jeweils zwei Karten für das Festival gewinnen. Dafür einfach eine Email an politikpodcast@deutschlandfunk.de schreiben. Einsendeschluss ist der 31.01.2020, 0 Uhr

Wer kein Glück beim Gewinnspiel hat, kann Karten auch unter www.podcastfestival.de erwerben. Wir freuen uns!

Teilnahmebedingungen:

Deutschlandradio führt am 28.01.2020 ein Gewinnspiel durch, Teilnahme per Email. Mit der Teilnahme an den Gewinnspielen erkennt der Teilnehmende die folgenden Teilnahmebedingungen als verbindlich an und bestätigt ihre Kenntnisnahme.

1. Gewinne

Verlost werden im Rahmen des Gewinnspiels des Hauptstadtstudios insgesamt:

6x2 Eintrittskarten für "Der Politikpodcast" am 6.Februar 2020 auf dem "Deutschlandfunk Nova Podcastfestival", das vom 2.-6. Februar 2020 in der Urania in Berlin stattfindet. Die An- und Abreise ist nicht inklusive und muss selbständig organisiert und finanziert werden.



Eine Barauszahlung, Änderung oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Gewinnansprüche sind nicht übertragbar.

2. Teilnahmeberechtigung und Ablauf des Gewinnspiels

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Mitarbeiter von Deutschlandradio, der Agentur 190a GmbH und alle an der Organisation und Durchführung der Gewinnspiele beteiligten Personen sowie deren Angehörige sind von der Beteiligung an dem Gewinnspiel ausgeschlossen.

Deutschlandradio behält sich das Recht vor, Teilnehmer auszuschließen, wenn sie den Teilnahmevorgang manipulieren oder dies versuchen und/oder schuldhaft gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen. Deutschlandradio behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, in seinem Ablauf abzuändern oder ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden, sofern aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Teilnahme erfolgt eine Email an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Pro Person und pro Gewinnspiel ist nur eine Einsendung möglich.

Der Teilnahmeschluss ist am 31.01.2020, 0 Uhr. Die Auswahl der Gewinner erfolgt per Auslosung und unter Ausschluss des Rechtsweges.

Die Gewinner werden von Deutschlandradio per Email benachrichtigt und erfahren dann weitere Details zur Abwicklung des Gewinnspiels.

Sollte eine Teilnahme des Gewinners aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich sein oder sollte die Gewinnerin nicht innerhalb der mitgeteilten Frist auf die Gewinnbenachrichtigung antworten, verfällt der Gewinn. Ein Anspruch auf einen Ersatzgewinn besteht nicht. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der Teilnehmer verantwortlich.

3. Haftung

Jede Haftung des Deutschlandradios für das Bestehen der technischen Voraussetzungen der rechtzeitigen Teilnahme oder der Versendung der Preise ist ausgeschlossen.

Deutschlandradio ist nicht Veranstalter des Podcastfestivals und übernimmt ausdrücklich keine Haftung für Leistungen, die von Kooperationspartnern oder Dritten erbracht werden.

4. Datenschutzhinweis/Einverständniserklärung

Die Gewinner werden zur Abwicklung des Gewinnspiels per Email, folgende Angaben zu machen: Vor- und Nachname und E-Mail-Adresse.

Die im Rahmen der Gewinnspiele erhobenen personenbezogenen Daten werden von Deutschlandradio allein zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung der Gewinnspiele verwendet. Eine darüber hinausgehende Nutzung personenbezogener Daten, insbesondere zu Werbezwecken, findet nicht statt.

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten nach Absenden zur Abwicklung des Gewinnspiels an Deutschlandradio sowie im Falle des Gewinns von Eintrittskarten für das "Deutschlandfunk Nova Podcastfestival" an die Agentur 190a GmbH, Eigelstein 135

50668 Köln, übermittelt und dort gespeichert werden. Die Daten werden nicht an unbefugte Dritte weitergegeben und nach Abwicklung des Gewinnspiels umgehend und unwiderruflich gelöscht.

Das Einverständnis des Teilnehmers zur Verwendung seiner Daten ist jederzeit widerruflich. Der Widerruf ist zu richten an:

Deutschlandradio, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Raderberggürtel 40

50968 Köln

Deutschlandradio verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten.