Der frühere AfD-Politiker Poggenburg ist nicht mehr Vorsitzender der von ihm gegründeten Partei "Aufbruch deutscher Patrioten".

Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Ermer sei er gestern auf einem Parteitag von allen Ämtern zurückgetreten, teilte Poggenburg mit. Sie hätten gemeinsam beantragt, die Partei aufzulösen, dieser Antrag sei aber gescheitert.



Poggenburg war zum Jahresanfang aus der AfD ausgetreten und hatte eine neue Partei gegründet, mit der er auch bei der Landtagswahl in Sachsen am 1. September antreten wollte. Poggenburg rief nun dazu auf, die AfD bei der Wahl zu unterstützen. - In der Vergangenheit fiel Poggenburg immer wieder durch diffamierende Äußerungen und NS-Rhetorik auf.