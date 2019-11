Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hat die historische Bedeutung des 9.

Er könne nachvollziehen, dass in diesem Jahr der 30. Jahrestag des Mauerfalls einen besonderen Stellenwert einnehme, sagte Schuster der "Nordwest-Zeitung". Deshalb dürfe man aber nicht die Geschehnisse des 9. November 1938 vergessen. Die damaligen Pogrome hätten jedem deutlich gemacht, in welche Richtung sich der Nationalsozialismus entwickle.



Angesichts zunehmender antisemitischer Vorfälle mahnte der Zentralratspräsident, einen kühlen Kopf zu bewahren. Es sei nicht so, dass man sich als Jude in Deutschland verstecken müsse. Es gebe jedoch Brennpunkte, insbesondere in den Metropolen.