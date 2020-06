Die US-Soulsängerin Bonnie Pointer ist im Alter von 69 Jahren gestorben.

Dies teilte ihre Familie mit. Bonnie Pointer war in den Siebziger Jahren zusammen mit ihren Schwestern Anita, June und Ruth unter dem Namen "Pointer Sisters" erfolgreich. Ihre größten Hits - darunter "Fire", "Slow Hand" und "I´m so excited" verbuchte die Gruppe allerdings ohne Bonnie - sie startete 1978 eine Solokarriere. Mit dem Lied "Heaven must have sent you" gelang ihr noch ein großer Erfolg.