Bundesforschungsministerin Karliczek hat die Arktis-Expedition "Mosaic" als sinnvolle Investition für den Klimaschutz bezeichnet.

Die Erwärmung in der Polar-Region sei schon heute dramatisch, mit unmittelbaren Folgen auch für Europa und Deutschland, sagte die CDU-Politikerin. Es sei also in unserem höchsten Interesse, die Arktis zu erforschen. Nur wenn man wisse, wie sich das Klima in der Arktis entwickele, werde man in der Lage sein, auch in Deutschland Vorsorge zu treffen und effektiv dem Klimawandel entgegenzuwirken, meinte Karliczek.



Die Expedition des deutschen Forschungsschiffs "Polarstern" beginnt heute vom norwegischen Tromsö aus (Audio). Der Eisbrecher soll an einer riesigen Eisscholle andocken und dann ein Jahr lang mit dem Packeis durch die sonst unzugängliche zentrale Arktis driften. Mehr als 70 wissenschaftliche Institute aus zahlreichen Ländern sind mit hunderten Forscherinnen und Forschern an den Untersuchungen beteiligt. Sie werden während der Reise mehrfach ausgewechselt.