Knapp acht Monate nach der Rückkehr des Forschungsschiffs "Polarstern" aus der Arktis haben Bundesforschungsministerin Karliczek und Expeditionsleiter Rex ein erstes Zwischenfazit gezogen.

Die bisherige Auswertung der Ergebnisse zeige die "geschichtliche Bedeutung dieser einmaligen Expedition", erklärte Karliczek in Berlin. "Nie zuvor konnten so viele Daten über die klimatische Lage in der Arktis gesammelt werden."



Das werde sich auch in der Zahl der wissenschaftlichen Publikationen zur "Polarstern"-Mission niederschlagen, betonte die CDU-Politikerin. Die Klimaforschung werde dadurch "noch einmal einen neuen wichtigen Impuls" erhalten".

Expeditionsleiter warnt vor "Kipppunkt"

Rex warb für eine breite gesellschaftliche Unterstützung für das Erreichen der Klimaziele. Die Ziele der Bundesregierung seien "angemessen und gut", sagte er in Berlin. "Jetzt kommt es darauf an, dass wir auch die gesellschaftlichen Mehrheiten bekommen für die konkreten Maßnahmen." Da seien Politik und Gesellschaft in Deutschland "noch weit zurück" und "viel zu langsam".



Zugleich warnte Rex, das Auslösen des Kipppunkts, der irreparabel zum Verschwinden des sommerlichen Meereises in der Arktis führe, stehe unmittelbar bevor. Dies könne eine ganze Kaskade auslösen, in deren Verlauf weitere Kipppunkte ausgelöst würden, "die die Erderwärmung immer weiter antreiben können".

Diese Nachricht wurde am 15.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.