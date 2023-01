Dawid Kubacki bejubelt seinen Sieg in Innsbruck. (AP / dpa / Matthias Schrader)

Er siegte vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und dem Slowenen Anze Lanisek. Bester Deutscher war Philipp Raimund auf Rang 13. In der Gesamtwertung führt Granerud vor Kubacki. Das letzte Springen findet am Freitag in Bischofshofen statt.

Der deutsche Springer Karl Geiger war zuvor in der Qualifikation für das Springen in Innsbruck gescheitert. Der 29-Jährige landete mit 108 Metern nur auf Platz 51.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.