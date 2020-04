Trotz der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben in Polen landesweit viele Frauen gegen eine mögliche Verschärfung des Abtreibungsgesetzes protestiert.

Da größere Versammlungen in Polen derzeit verboten sind, wählten die Demonstrantinnen alternative Formen für ihren Protest. In Warschau blockierten sie mit Autos laut hupend einen Kreisverkehr im Zentrum der Stadt. An anderen Orten hielten die Frauen Plakate hoch, während sie sich mit dem gebotenen Abstand vor Lebensmittelläden anstellten.



Morgen will das Parlament in Warschau über einen Gesetzentwurf debattieren, der das strenge polnische Abtreibungsgesetz noch verschärfen soll. Derzeit ist ein Abbruch in Polen erlaubt, wenn die Schwangerschaft das Leben oder die Gesundheit der Mutter gefährdet, wenn sie Ergebnis einer Vergewaltigung ist oder wenn das Ungeborene schwere Missbildungen hat. Diese Indikation soll laut dem neuen Gesetzentwurf gestrichen werden.



Derzeit sind Missbildungen den Statistiken zufolge der mit großem Abstand häufigste Abtreibungsgrund. Befürworter einer Verschärfung argumentieren, dass dadurch eine Diskriminierung behinderter Menschen beendet werde. Kritiker sehen in der geplanten Neuregelung de facto ein Abtreibungsverbot.