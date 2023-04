MIG-29 Kampfjet der polnischen Luftwaffe (picture alliance / AA)

Das bestätigte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin. Minister Pistorius kündigte am Rande eines Besuchs in Mali an, noch heute darüber zu entscheiden. Es geht dabei um Jets vom Typ MiG-29 aus DDR-Altbeständen, die Deutschland an Polen abgegeben hatte.

Polen hatte im März seine Bereitschaft bekundet, der Ukraine auch Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen. Staatschef Duda präzisierte Anfang diesen Monats, man könne sämtliche Jets des Typs MiG-29 aus den Beständen abgeben. Es handele sich um rund 30 Flugzeuge. Bisher hat Warschau acht Jets ausgeliefert. Diese stammten nach polnischen Angaben nicht aus Deutschland.

