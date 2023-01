Ukraine-Krieg

Polen beantragt Lieferung von 14 Leopard-Panzern

Polen hat den offiziellen Antrag an Deutschland zur Weitergabe von 14 Leopard-Panzern an die Ukraine gestellt. Die Bundesregierung will das Ersuchen nun "mit der gebotenen Dringlichkeit" prüfen. Die Union fordert eine schnelle Entscheidung.

24.01.2023