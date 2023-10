Nach polnischer Parlamentswahl

Die liberal-konservative Bürgerkoalition des ehemaligen Regierungschefs Tusk kommt laut jüngsten Angaben auf 31 Prozent und hätte zusammen mit der Partei Dritter Weg sowie dem Linksbündnis Lewica eine Mehrheit im Parlament. (Piotr Nowak / PAP / dpa / Piotr Nowak)

Nietan erklärte weiter, dass das Wahlsystem in Polen der rechtsnationalistischen PiS-Partei noch wichtige Mandate bringen könne. Man müsse nun das endgültige Wahlergebnis abwarten.

Laut Prognosen wird die PiS von Ministerpräsident Morawiecki zwar stärkste Kraft, verfehlt aber mit 36,6 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit. Die liberal-konservative Bürgerkoalition des ehemaligen Regierungschefs Tusk kommt laut jüngsten Angaben auf 31 Prozent. Sie hätte zusammen mit der Partei Dritter Weg sowie dem Linksbündnis Lewica eine Mehrheit im Parlament. Oppositionsführer Tusk erklärte, die Herrschaft der PiS sei vorbei. Der PiS-Vorsitzende Kaczynski räumte in Warschau ein, seine Partei werde möglicherweise nicht in der Lage sein, sich an der Macht zu halten.

Verhältnis zur EU könnte sich wieder bessern

"Viele Polen haben genug von Polarisierung und vom Staatsumbau"

Nach der Prognose lag die Wahlbeteiligung bei 73 Prozent. Dies wäre der höchste Wert bei einer Wahl seit dem Ende des Kommunismus in Polen. Hochrechnungen sind in Polen nicht üblich. Das offizielle Endergebnis wird am Dienstag erwartet.

Parallel zur Parlamentswahl stimmten die Polen in einem Referendum über vier Fragen ab. Eine davon befasste sich mit dem EU-Asylkompromiss.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.