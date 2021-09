Der Grünen-Europapolitiker Marquardt hat von der EU mehr Engagement an der Grenze zwischen Polen und Belarus gefordert.

Vielen Flüchtlingen drohe dort der Tod etwa durch Erfrieren, es gehe jetzt um Menschenleben und nicht um geopolitische Interessen, sagte Marquardt im Deutschlandfunk. Die EU müsse sich stärker einbringen, um die Menschenrechte der Geflüchteten zu schützen. Es sei zudem zu überlegen, ob Mitgliedsstaaten wie etwa Deutschland Flüchtlinge aus dem Gebiet aufnehmen könnten, um deren Schutzbedürftigkeit in einem geordneten Verfahren zu überprüfen. Gelinge dies nicht, zeigt man der Welt, dass Menschenrechte in der Europäischen Union in der Praxis wenig wert seien.



In den vergangenen Monaten haben tausende Migranten überwiegend aus dem Nahen Osten versucht, von der belarussischen Seite aus nach Polen, Lettland oder Litauen zu gelangen. Brüssel geht davon aus, dass die Flüchtlingsbewegung vom belarussischen Machthaber Lukaschenko gesteuert wird. In den vergangenen Tagen waren mehrere Flüchtlinge nahe der Grenze ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.