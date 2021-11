Migranten stehen an der Grenzbefestigung zwischen Belarus und Polen. (www.imago-images.de)

Eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes bestätigte damit Angaben aus Belarus. Allerdings gebe es weiter Versuche, die Grenze illegal zu überwinden. Gestern seien etwa 50 Personen nach Polen gelangt, darunter auch eine fünfköpfige Familie. Für sie habe man ein entsprechendes Aufnahmeverfahren in die Wege geleitet. Die anderen müssten nach Belarus zurückkehren. Zuvor hatte der belarussische Grenzschutz per Twitter erklärt, die Menschen in dem Camp am Übergang Kuznica-Brusgi seien allesamt in ein nahegelegenes Logistikzentrum gebracht worden. Zudem wurden 431 Männer, Frauen und Kinder mit einer Maschine der "Iraqi Airways" von Minsk nach Erbil zurückgeflogen, der Hauptstadt der nordirakischen Kurdenregion. - Bundeskanzlerin Merkel und Litauens Präsident Nauseda haben sich derweil in einem Telefonat über die Lage an der EU-Außengrenze ausgetauscht. Wie Regierungssprecher Seibert in Berlin mitteilte, sicherte Merkel dem baltischen Staat die volle Solidarität Deutschlands zu.

