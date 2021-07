Bundesaußenminister Maas hat bei seinem Besuch in Polen davor gewarnt, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland abzubrechen. Wenn man gleichzeitig auch China isoliere, schaffe man so den größten Wirtschaftsraum weltweit.

Maas äußerte sich nach einem Gespräch mit seinem polnischen Kollegen Rau in Warschau, in dem es unter anderem um die Gaspipeline "Nord Stream 2" ging. Der Bundesaußenminister betonte, wenn sich der Westen weiter von Russland abschotte, treibe man das Land immer näher an China. Dies sei gefährlich auch für die europäischen Sicherheitsinteressen.



Rau bekräftigte dagegen die polnische Ablehnung gegen das fast fertiggestellte Pipelineprojekt. Dieses verursache ein Sicherheitsdefizit in der Region, sagte Rau.

Polen zählt mit der Ukraine, den baltischen Staaten und den USA zu den größten Gegnern von "Nord Stream 2". Die Leitung soll russisches Gas ohne den bisher nötigen Transit durch die östlichen Staaten direkt nach Deutschland bringen.



Weiteres Thema war die Frage einer Wiedergutmachung von Deutschland für die im Zweiten Weltkrieg in Polen verursachten Schäden. Rau betonte, es gebe keinen Zweifel an der Verantwortung Deutschlands für die Katastrophe des Krieges und massenhaften Verlust an Menschenleben und Besitz, den sein Land erlitten habe. Rau sagte, die Art und die Verfahrensweise für eine Wiedergutmachung seien weiterhin eine offene Frage. Maas machte dagegen deutlich, dass das Thema Reparationen aus Sicht der Bundesregierung sowohl rechtlich als auch politisch abgeschlossen ist.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.