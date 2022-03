Das Außenministerium teilte in Warschau mit, man könne alle seine "MIG-29" sowjetischer Bauart den Vereinigten Staaten zur Verfügung stellen. Die insgesamt 28 Kampfjets könnten demnach erst auf die US-Airbase Ramstein in Rheinland-Pfalz verlegt und von dort aus an die Ukraine geliefert werden. Allerdings betonte Ministerpräsident Morawiecki, jede Entscheidung, Kiew Offensiv-Waffen zu überlassen, müsse von der gesamten Nato einstimmig getroffen werden. Sein Land sei nicht bereit, Schritte solcher Art alleine zu gehen, da Polen nicht Teil des Kriegs und die Ukraine kein Nato-Mitglied sei. Pentagon-Sprecher Kirby nannte den Vorstoß nicht abgestimmt und auch mit Blick auf Bedenken im Bündnis "nicht haltbar".